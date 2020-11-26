Borsada endekslerin değişimi
26.11.2020 19:13 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.175-0,84BIST SINAİ2.0660,82BIST GIDA, İÇECEK2.010-0,15BIST TEKSTIL, DERİ7911,18BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.175
|-0,84
|BIST SINAİ
|2.066
|0,82
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.010
|-0,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|791
|1,18
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.140
|1,13
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.547
|1,71
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.643
|0,01
|BIST METAL ANA
|3.586
|0,95
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.950
|0,39
|BIST MADENCİLİK
|1.253
|1,38
|BIST HİZMETLER
|1.121
|1,15
|BIST ELEKTRİK
|81
|0,76
|BIST ULAŞTIRMA
|1.571
|2,35
|BIST TURİZM
|269
|2,00
|BIST TİCARET
|3.414
|0,97
|BIST İLETİŞİM
|401
|1,06
|BIST SPOR
|935
|0,99
|BIST İNŞAAT
|1.386
|0,29
|BIST MALİ
|1.447
|1,81
|BIST BANKA
|1.500
|2,27
|BIST SİGORTA
|5.590
|0,17
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|934
|0,84
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.147
|1,46
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|614
|1,50
|BIST TEKNOLOJİ
|1.846
|1,61
|BIST BİLİŞİM
|673
|3,54
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.154
|-0,93
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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