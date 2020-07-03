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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 260.588 0,34
BIST SINAİ 152.522 -0,69
BIST GIDA, İÇECEK 157.606 0,23
BIST TEKSTIL, DERİ 60.

Borsada endekslerin değişimi
03.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:41

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 260.588 0,34
BIST SINAİ 152.522 -0,69
BIST GIDA, İÇECEK 157.606 0,23
BIST TEKSTIL, DERİ 60.766 1,29
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 109.713 1,19
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.765 -1,17
BIST TAŞ, TOPRAK 115.130 0,99
BIST METAL ANA 253.385 -1,68
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 197.415 -0,51
BIST MADENCİLİK 129.590 -1,29
BIST HİZMETLER 103.917 -0,33
BIST ELEKTRİK 6.190 1,03
BIST ULAŞTIRMA 141.210 -2,37
BIST TURİZM 17.748 1,95
BIST TİCARET 324.676 1,08
BIST İLETİŞİM 40.639 -1,49
BIST SPOR 73.394 -0,91
BIST İNŞAAT 118.650 -1,63
BIST MALİ 124.442 -1,15
BIST BANKA 129.633 -1,61
BIST SİGORTA 479.747 0,66
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 89.274 -0,63
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.311 -1,16
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 52.377 0,27
BIST TEKNOLOJİ 156.142 0,05
BIST BİLİŞİM 52.637 3,98
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 86.798 0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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