Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 260.588 0,34
BIST SINAİ 152.522 -0,69
BIST GIDA, İÇECEK 157.606 0,23
BIST TEKSTIL, DERİ 60.
03.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:41
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|260.588
|0,34
|BIST SINAİ
|152.522
|-0,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|157.606
|0,23
|BIST TEKSTIL, DERİ
|60.766
|1,29
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|109.713
|1,19
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.765
|-1,17
|BIST TAŞ, TOPRAK
|115.130
|0,99
|BIST METAL ANA
|253.385
|-1,68
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|197.415
|-0,51
|BIST MADENCİLİK
|129.590
|-1,29
|BIST HİZMETLER
|103.917
|-0,33
|BIST ELEKTRİK
|6.190
|1,03
|BIST ULAŞTIRMA
|141.210
|-2,37
|BIST TURİZM
|17.748
|1,95
|BIST TİCARET
|324.676
|1,08
|BIST İLETİŞİM
|40.639
|-1,49
|BIST SPOR
|73.394
|-0,91
|BIST İNŞAAT
|118.650
|-1,63
|BIST MALİ
|124.442
|-1,15
|BIST BANKA
|129.633
|-1,61
|BIST SİGORTA
|479.747
|0,66
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|89.274
|-0,63
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|98.311
|-1,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|52.377
|0,27
|BIST TEKNOLOJİ
|156.142
|0,05
|BIST BİLİŞİM
|52.637
|3,98
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|86.798
|0,49
Kaynak: AA