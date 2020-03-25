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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 108.722 4,87
BIST SINAİ 106.513 0,69
BIST GIDA, İÇECEK 122.187 2,53
BIST TEKSTIL, DERİ 32.

25.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:04
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 108.722 4,87
BIST SINAİ 106.513 0,69
BIST GIDA, İÇECEK 122.187 2,53
BIST TEKSTIL, DERİ 32.878 1,37
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 65.099 3,91
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 87.336 2,55
BIST TAŞ, TOPRAK 60.654 1,30
BIST METAL ANA 199.089 -2,79
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 122.039 -0,88
BIST MADENCİLİK 89.163 4,82
BIST HİZMETLER 75.657 -0,26
BIST ELEKTRİK 3.775 0,49
BIST ULAŞTIRMA 99.141 6,31
BIST TURİZM 7.287 1,01
BIST TİCARET 235.124 -1,74
BIST İLETİŞİM 33.218 -1,76
BIST SPOR 34.849 8,84
BIST İNŞAAT 91.091 -2,16
BIST MALİ 97.436 -0,58
BIST BANKA 114.188 -1,64
BIST SİGORTA 322.620 -2,34
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 61.875 -3,25
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 70.995 1,32
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.479 -0,03
BIST TEKNOLOJİ 109.255 3,89
BIST BİLİŞİM 33.936 6,93
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 58.429 -1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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