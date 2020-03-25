Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 108.722 4,87
BIST SINAİ 106.513 0,69
BIST GIDA, İÇECEK 122.187 2,53
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
25.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:04
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|108.722
|4,87
|BIST SINAİ
|106.513
|0,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|122.187
|2,53
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.878
|1,37
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|65.099
|3,91
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|87.336
|2,55
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.654
|1,30
|BIST METAL ANA
|199.089
|-2,79
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|122.039
|-0,88
|BIST MADENCİLİK
|89.163
|4,82
|BIST HİZMETLER
|75.657
|-0,26
|BIST ELEKTRİK
|3.775
|0,49
|BIST ULAŞTIRMA
|99.141
|6,31
|BIST TURİZM
|7.287
|1,01
|BIST TİCARET
|235.124
|-1,74
|BIST İLETİŞİM
|33.218
|-1,76
|BIST SPOR
|34.849
|8,84
|BIST İNŞAAT
|91.091
|-2,16
|BIST MALİ
|97.436
|-0,58
|BIST BANKA
|114.188
|-1,64
|BIST SİGORTA
|322.620
|-2,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|61.875
|-3,25
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|70.995
|1,32
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.479
|-0,03
|BIST TEKNOLOJİ
|109.255
|3,89
|BIST BİLİŞİM
|33.936
|6,93
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|58.429
|-1,38
Kaynak: AA