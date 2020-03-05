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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 137.152 0,74
BIST SINAİ 137.172 0,95
BIST GIDA, İÇECEK 146.437 1,69
BIST TEKSTIL, DERİ 51.

05.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:52
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 137.152 0,74
BIST SINAİ 137.172 0,95
BIST GIDA, İÇECEK 146.437 1,69
BIST TEKSTIL, DERİ 51.329 -0,94
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 86.069 0,23
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.956 0,17
BIST TAŞ, TOPRAK 82.326 -0,30
BIST METAL ANA 238.103 3,73
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 185.035 -0,61
BIST MADENCİLİK 108.570 0,07
BIST HİZMETLER 89.499 2,64
BIST ELEKTRİK 5.103 1,06
BIST ULAŞTIRMA 141.251 -0,80
BIST TURİZM 12.972 1,05
BIST TİCARET 247.736 5,21
BIST İLETİŞİM 38.300 1,96
BIST SPOR 72.570 4,34
BIST İNŞAAT 107.004 -0,07
BIST MALİ 128.338 -0,19
BIST BANKA 152.051 -0,43
BIST SİGORTA 400.745 0,63
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 71.863 1,05
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.857 -0,08
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 42.752 0,56
BIST TEKNOLOJİ 141.853 1,55
BIST BİLİŞİM 44.577 1,25
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 79.694 5,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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