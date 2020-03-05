Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 137.152 0,74
BIST SINAİ 137.172 0,95
BIST GIDA, İÇECEK 146.437 1,69
BIST TEKSTIL, DERİ 51.
05.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|137.152
|0,74
|BIST SINAİ
|137.172
|0,95
|BIST GIDA, İÇECEK
|146.437
|1,69
|BIST TEKSTIL, DERİ
|51.329
|-0,94
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|86.069
|0,23
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.956
|0,17
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.326
|-0,30
|BIST METAL ANA
|238.103
|3,73
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|185.035
|-0,61
|BIST MADENCİLİK
|108.570
|0,07
|BIST HİZMETLER
|89.499
|2,64
|BIST ELEKTRİK
|5.103
|1,06
|BIST ULAŞTIRMA
|141.251
|-0,80
|BIST TURİZM
|12.972
|1,05
|BIST TİCARET
|247.736
|5,21
|BIST İLETİŞİM
|38.300
|1,96
|BIST SPOR
|72.570
|4,34
|BIST İNŞAAT
|107.004
|-0,07
|BIST MALİ
|128.338
|-0,19
|BIST BANKA
|152.051
|-0,43
|BIST SİGORTA
|400.745
|0,63
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|71.863
|1,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.857
|-0,08
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|42.752
|0,56
|BIST TEKNOLOJİ
|141.853
|1,55
|BIST BİLİŞİM
|44.577
|1,25
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|79.694
|5,44
Kaynak: AA