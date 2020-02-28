Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 129.687 -4,41
BIST SINAİ 133.467 -3,38
BIST GIDA, İÇECEK 140.075 -6,03
BIST TEKSTIL, DERİ 51.
28.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|129.687
|-4,41
|BIST SINAİ
|133.467
|-3,38
|BIST GIDA, İÇECEK
|140.075
|-6,03
|BIST TEKSTIL, DERİ
|51.053
|-2,88
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|81.753
|-3,85
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.767
|-2,33
|BIST TAŞ, TOPRAK
|78.988
|-3,52
|BIST METAL ANA
|225.676
|-3,71
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|182.660
|-1,32
|BIST MADENCİLİK
|108.051
|-6,96
|BIST HİZMETLER
|84.401
|-1,95
|BIST ELEKTRİK
|4.679
|-2,39
|BIST ULAŞTIRMA
|142.261
|-3,96
|BIST TURİZM
|12.146
|-7,11
|BIST TİCARET
|229.931
|-0,30
|BIST İLETİŞİM
|35.605
|-2,56
|BIST SPOR
|72.474
|4,05
|BIST İNŞAAT
|103.604
|-1,99
|BIST MALİ
|119.726
|-5,76
|BIST BANKA
|139.921
|-6,35
|BIST SİGORTA
|380.972
|-2,86
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|67.141
|-6,27
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.211
|-5,36
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.384
|-4,45
|BIST TEKNOLOJİ
|130.049
|-2,44
|BIST BİLİŞİM
|41.746
|-4,02
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|66.481
|-3,24
Kaynak: AA