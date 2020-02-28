28.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:50

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 129.687 -4,41 BIST SINAİ 133.467 -3,38 BIST GIDA, İÇECEK 140.075 -6,03 BIST TEKSTIL, DERİ 51.053 -2,88 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 81.753 -3,85 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.767 -2,33 BIST TAŞ, TOPRAK 78.988 -3,52 BIST METAL ANA 225.676 -3,71 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 182.660 -1,32 BIST MADENCİLİK 108.051 -6,96 BIST HİZMETLER 84.401 -1,95 BIST ELEKTRİK 4.679 -2,39 BIST ULAŞTIRMA 142.261 -3,96 BIST TURİZM 12.146 -7,11 BIST TİCARET 229.931 -0,30 BIST İLETİŞİM 35.605 -2,56 BIST SPOR 72.474 4,05 BIST İNŞAAT 103.604 -1,99 BIST MALİ 119.726 -5,76 BIST BANKA 139.921 -6,35 BIST SİGORTA 380.972 -2,86 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 67.141 -6,27 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.211 -5,36 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.384 -4,45 BIST TEKNOLOJİ 130.049 -2,44 BIST BİLİŞİM 41.746 -4,02 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 66.481 -3,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA