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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 129.687 -4,41
BIST SINAİ 133.467 -3,38
BIST GIDA, İÇECEK 140.075 -6,03
BIST TEKSTIL, DERİ 51.

28.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:50
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 129.687 -4,41
BIST SINAİ 133.467 -3,38
BIST GIDA, İÇECEK 140.075 -6,03
BIST TEKSTIL, DERİ 51.053 -2,88
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 81.753 -3,85
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.767 -2,33
BIST TAŞ, TOPRAK 78.988 -3,52
BIST METAL ANA 225.676 -3,71
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 182.660 -1,32
BIST MADENCİLİK 108.051 -6,96
BIST HİZMETLER 84.401 -1,95
BIST ELEKTRİK 4.679 -2,39
BIST ULAŞTIRMA 142.261 -3,96
BIST TURİZM 12.146 -7,11
BIST TİCARET 229.931 -0,30
BIST İLETİŞİM 35.605 -2,56
BIST SPOR 72.474 4,05
BIST İNŞAAT 103.604 -1,99
BIST MALİ 119.726 -5,76
BIST BANKA 139.921 -6,35
BIST SİGORTA 380.972 -2,86
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 67.141 -6,27
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.211 -5,36
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.384 -4,45
BIST TEKNOLOJİ 130.049 -2,44
BIST BİLİŞİM 41.746 -4,02
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 66.481 -3,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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