Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 147.777 -3,18
BIST SINAİ 144.125 -2,31
BIST GIDA, İÇECEK 155.002 -3,09
BIST TEKSTIL, DERİ 56.
10.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|147.777
|-3,18
|BIST SINAİ
|144.125
|-2,31
|BIST GIDA, İÇECEK
|155.002
|-3,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|56.158
|0,62
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|96.810
|-3,59
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.032
|-1,63
|BIST TAŞ, TOPRAK
|89.093
|-3,56
|BIST METAL ANA
|249.032
|-2,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|189.564
|-2,25
|BIST MADENCİLİK
|108.820
|-3,14
|BIST HİZMETLER
|89.813
|-2,17
|BIST ELEKTRİK
|5.110
|-3,91
|BIST ULAŞTIRMA
|171.895
|-2,49
|BIST TURİZM
|14.407
|-4,39
|BIST TİCARET
|240.019
|-1,60
|BIST İLETİŞİM
|36.391
|-1,80
|BIST SPOR
|57.444
|-2,62
|BIST İNŞAAT
|107.862
|-3,22
|BIST MALİ
|143.528
|-2,29
|BIST BANKA
|173.232
|-1,86
|BIST SİGORTA
|399.740
|-2,35
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|85.514
|-5,75
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.300
|-3,13
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.109
|-1,65
|BIST TEKNOLOJİ
|120.969
|-1,88
|BIST BİLİŞİM
|43.763
|-2,77
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|63.487
|0,08
Kaynak: AA