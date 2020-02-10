10.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 147.777 -3,18 BIST SINAİ 144.125 -2,31 BIST GIDA, İÇECEK 155.002 -3,09 BIST TEKSTIL, DERİ 56.158 0,62 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 96.810 -3,59 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.032 -1,63 BIST TAŞ, TOPRAK 89.093 -3,56 BIST METAL ANA 249.032 -2,35 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 189.564 -2,25 BIST MADENCİLİK 108.820 -3,14 BIST HİZMETLER 89.813 -2,17 BIST ELEKTRİK 5.110 -3,91 BIST ULAŞTIRMA 171.895 -2,49 BIST TURİZM 14.407 -4,39 BIST TİCARET 240.019 -1,60 BIST İLETİŞİM 36.391 -1,80 BIST SPOR 57.444 -2,62 BIST İNŞAAT 107.862 -3,22 BIST MALİ 143.528 -2,29 BIST BANKA 173.232 -1,86 BIST SİGORTA 399.740 -2,35 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.514 -5,75 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.300 -3,13 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.109 -1,65 BIST TEKNOLOJİ 120.969 -1,88 BIST BİLİŞİM 43.763 -2,77 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 63.487 0,08

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)