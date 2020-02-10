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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 147.777 -3,18
BIST SINAİ 144.125 -2,31
BIST GIDA, İÇECEK 155.002 -3,09
BIST TEKSTIL, DERİ 56.

10.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:40
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 147.777 -3,18
BIST SINAİ 144.125 -2,31
BIST GIDA, İÇECEK 155.002 -3,09
BIST TEKSTIL, DERİ 56.158 0,62
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 96.810 -3,59
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.032 -1,63
BIST TAŞ, TOPRAK 89.093 -3,56
BIST METAL ANA 249.032 -2,35
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 189.564 -2,25
BIST MADENCİLİK 108.820 -3,14
BIST HİZMETLER 89.813 -2,17
BIST ELEKTRİK 5.110 -3,91
BIST ULAŞTIRMA 171.895 -2,49
BIST TURİZM 14.407 -4,39
BIST TİCARET 240.019 -1,60
BIST İLETİŞİM 36.391 -1,80
BIST SPOR 57.444 -2,62
BIST İNŞAAT 107.862 -3,22
BIST MALİ 143.528 -2,29
BIST BANKA 173.232 -1,86
BIST SİGORTA 399.740 -2,35
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.514 -5,75
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.300 -3,13
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.109 -1,65
BIST TEKNOLOJİ 120.969 -1,88
BIST BİLİŞİM 43.763 -2,77
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 63.487 0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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