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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 151.661 1,79
BIST SINAİ 146.357 -0,35
BIST GIDA, İÇECEK 156.873 -1,46
BIST TEKSTIL, DERİ 53.

28.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:40
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 151.661 1,79
BIST SINAİ 146.357 -0,35
BIST GIDA, İÇECEK 156.873 -1,46
BIST TEKSTIL, DERİ 53.487 -1,24
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 99.795 0,24
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.365 0,00
BIST TAŞ, TOPRAK 89.813 0,86
BIST METAL ANA 256.810 -0,54
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 190.770 -0,69
BIST MADENCİLİK 113.443 1,17
BIST HİZMETLER 91.017 -0,37
BIST ELEKTRİK 5.102 -1,27
BIST ULAŞTIRMA 173.684 -0,91
BIST TURİZM 14.319 1,37
BIST TİCARET 248.616 0,01
BIST İLETİŞİM 36.180 -0,78
BIST SPOR 56.852 1,38
BIST İNŞAAT 109.222 -0,36
BIST MALİ 145.176 -0,38
BIST BANKA 174.718 -0,23
BIST SİGORTA 393.992 0,40
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.190 -0,71
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 103.415 -0,70
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.152 -0,49
BIST TEKNOLOJİ 118.933 -0,72
BIST BİLİŞİM 44.710 -0,49
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 61.231 2,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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