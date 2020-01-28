28.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 151.661 1,79 BIST SINAİ 146.357 -0,35 BIST GIDA, İÇECEK 156.873 -1,46 BIST TEKSTIL, DERİ 53.487 -1,24 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 99.795 0,24 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.365 0,00 BIST TAŞ, TOPRAK 89.813 0,86 BIST METAL ANA 256.810 -0,54 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 190.770 -0,69 BIST MADENCİLİK 113.443 1,17 BIST HİZMETLER 91.017 -0,37 BIST ELEKTRİK 5.102 -1,27 BIST ULAŞTIRMA 173.684 -0,91 BIST TURİZM 14.319 1,37 BIST TİCARET 248.616 0,01 BIST İLETİŞİM 36.180 -0,78 BIST SPOR 56.852 1,38 BIST İNŞAAT 109.222 -0,36 BIST MALİ 145.176 -0,38 BIST BANKA 174.718 -0,23 BIST SİGORTA 393.992 0,40 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.190 -0,71 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 103.415 -0,70 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.152 -0,49 BIST TEKNOLOJİ 118.933 -0,72 BIST BİLİŞİM 44.710 -0,49 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 61.231 2,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA