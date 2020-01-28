Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 151.661 1,79
BIST SINAİ 146.357 -0,35
BIST GIDA, İÇECEK 156.873 -1,46
BIST TEKSTIL, DERİ 53.
28.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|151.661
|1,79
|BIST SINAİ
|146.357
|-0,35
|BIST GIDA, İÇECEK
|156.873
|-1,46
|BIST TEKSTIL, DERİ
|53.487
|-1,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|99.795
|0,24
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.365
|0,00
|BIST TAŞ, TOPRAK
|89.813
|0,86
|BIST METAL ANA
|256.810
|-0,54
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|190.770
|-0,69
|BIST MADENCİLİK
|113.443
|1,17
|BIST HİZMETLER
|91.017
|-0,37
|BIST ELEKTRİK
|5.102
|-1,27
|BIST ULAŞTIRMA
|173.684
|-0,91
|BIST TURİZM
|14.319
|1,37
|BIST TİCARET
|248.616
|0,01
|BIST İLETİŞİM
|36.180
|-0,78
|BIST SPOR
|56.852
|1,38
|BIST İNŞAAT
|109.222
|-0,36
|BIST MALİ
|145.176
|-0,38
|BIST BANKA
|174.718
|-0,23
|BIST SİGORTA
|393.992
|0,40
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|90.190
|-0,71
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|103.415
|-0,70
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.152
|-0,49
|BIST TEKNOLOJİ
|118.933
|-0,72
|BIST BİLİŞİM
|44.710
|-0,49
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|61.231
|2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA