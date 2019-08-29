Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 103.286 0,65
BIST SINAİ 111.321 0,82
BIST GIDA, İÇECEK 124.150 3,85
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
29.08.2019 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|103.286
|0,65
|BIST SINAİ
|111.321
|0,82
|BIST GIDA, İÇECEK
|124.150
|3,85
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.920
|1,42
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.733
|1,08
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.248
|-0,21
|BIST TAŞ, TOPRAK
|57.773
|1,73
|BIST METAL ANA
|169.901
|1,07
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|137.829
|1,22
|BIST MADENCİLİK
|90.054
|-2,93
|BIST HİZMETLER
|75.452
|1,27
|BIST ELEKTRİK
|3.274
|1,28
|BIST ULAŞTIRMA
|140.461
|-0,05
|BIST TURİZM
|6.702
|0,61
|BIST TİCARET
|216.812
|-0,04
|BIST İLETİŞİM
|31.732
|4,05
|BIST SPOR
|31.859
|0,91
|BIST İNŞAAT
|88.609
|1,28
|BIST MALİ
|110.340
|0,47
|BIST BANKA
|133.557
|0,46
|BIST SİGORTA
|276.669
|0,31
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.465
|1,16
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.227
|0,49
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.716
|0,59
|BIST TEKNOLOJİ
|78.851
|1,98
|BIST BİLİŞİM
|19.637
|0,38
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|33.072
|0,18
Kaynak: AA