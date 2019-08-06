06.08.2019 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 95.551 0,88 BIST SINAİ 113.676 0,59 BIST GIDA, İÇECEK 115.641 1,29 BIST TEKSTIL, DERİ 32.185 -0,61 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.137 0,64 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.825 0,78 BIST TAŞ, TOPRAK 58.823 -0,19 BIST METAL ANA 183.433 0,08 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.804 0,34 BIST MADENCİLİK 78.836 1,55 BIST HİZMETLER 73.721 0,76 BIST ELEKTRİK 3.228 1,02 BIST ULAŞTIRMA 138.893 -0,93 BIST TURİZM 6.710 0,48 BIST TİCARET 212.718 0,61 BIST İLETİŞİM 30.687 2,59 BIST SPOR 28.473 -0,06 BIST İNŞAAT 87.074 -1,67 BIST MALİ 116.516 1,21 BIST BANKA 143.956 1,67 BIST SİGORTA 269.611 0,05 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.121 -1,72 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.319 0,65 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.745 0,56 BIST TEKNOLOJİ 81.405 -0,12 BIST BİLİŞİM 21.107 -0,49 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.011 -1,21

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)