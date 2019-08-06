Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 95.551 0,88
BIST SINAİ 113.676 0,59
BIST GIDA, İÇECEK 115.641 1,29
BIST TEKSTIL, DERİ 32.

06.08.2019 18:40
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 95.551 0,88
BIST SINAİ 113.676 0,59
BIST GIDA, İÇECEK 115.641 1,29
BIST TEKSTIL, DERİ 32.185 -0,61
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.137 0,64
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.825 0,78
BIST TAŞ, TOPRAK 58.823 -0,19
BIST METAL ANA 183.433 0,08
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.804 0,34
BIST MADENCİLİK 78.836 1,55
BIST HİZMETLER 73.721 0,76
BIST ELEKTRİK 3.228 1,02
BIST ULAŞTIRMA 138.893 -0,93
BIST TURİZM 6.710 0,48
BIST TİCARET 212.718 0,61
BIST İLETİŞİM 30.687 2,59
BIST SPOR 28.473 -0,06
BIST İNŞAAT 87.074 -1,67
BIST MALİ 116.516 1,21
BIST BANKA 143.956 1,67
BIST SİGORTA 269.611 0,05
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.121 -1,72
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.319 0,65
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.745 0,56
BIST TEKNOLOJİ 81.405 -0,12
BIST BİLİŞİM 21.107 -0,49
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.011 -1,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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