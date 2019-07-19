Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 91.101 0,40 BIST SINAİ 115.571 1,14 BIST GIDA, İÇECEK 112.715 0,21 BIST TEKSTIL, DERİ 32.822 0,74 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.461 0,96 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.639 1,47 BIST TAŞ, TOPRAK 60.807 0,06 BIST METAL ANA 196.838 2,30 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 145.680 -0,02 BIST MADENCİLİK 73.841 1,70 BIST HİZMETLER 75.183 0,17 BIST ELEKTRİK 3.305 -0,24 BIST ULAŞTIRMA 144.926 0,20 BIST TURİZM 6.861 1,04 BIST TİCARET 209.270 0,69 BIST İLETİŞİM 32.675 -0,44 BIST SPOR 28.657 0,39 BIST İNŞAAT 88.189 -0,39 BIST MALİ 119.202 -0,26 BIST BANKA 146.650 -0,77 BIST SİGORTA 269.473 -0,39 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 51.629 -2,35 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.755 0,40 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.246 0,86 BIST TEKNOLOJİ 80.135 -0,11 BIST BİLİŞİM 21.209 0,91 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.061 0,20

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)