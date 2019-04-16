Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 77.276 -0,39
BIST SINAİ 115.623 1,19
BIST GIDA, İÇECEK 110.044 1,37
BIST TEKSTIL, DERİ 30.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|77.276
|-0,39
|BIST SINAİ
|115.623
|1,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.044
|1,37
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.622
|0,54
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.564
|1,09
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.351
|2,71
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.921
|0,60
|BIST METAL ANA
|226.239
|0,07
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|131.849
|0,01
|BIST MADENCİLİK
|59.823
|1,43
|BIST HİZMETLER
|70.328
|1,51
|BIST ELEKTRİK
|3.179
|1,47
|BIST ULAŞTIRMA
|146.700
|2,68
|BIST TURİZM
|7.147
|0,07
|BIST TİCARET
|185.814
|1,02
|BIST İLETİŞİM
|30.821
|1,65
|BIST SPOR
|25.961
|0,98
|BIST İNŞAAT
|78.138
|0,84
|BIST MALİ
|109.751
|2,05
|BIST BANKA
|129.225
|2,24
|BIST SİGORTA
|281.925
|0,86
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|122.160
|0,92
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.754
|1,93
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.205
|1,57
|BIST TEKNOLOJİ
|89.248
|1,29
|BIST BİLİŞİM
|20.081
|1,51
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.708
|1,16
Kaynak: AA