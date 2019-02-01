Borsada Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.655 0,18
BIST SINAİ 117.868 -1,24
BIST GIDA, İÇECEK 115.226 0,44
BIST TEKSTIL, DERİ 28.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.655
|0,18
|BIST SINAİ
|117.868
|-1,24
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.226
|0,44
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.441
|0,42
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.228
|-0,93
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.378
|-0,83
|BIST TAŞ, TOPRAK
|67.323
|-0,96
|BIST METAL ANA
|209.527
|-2,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|133.041
|-1,82
|BIST MADENCİLİK
|71.115
|-2,14
|BIST HİZMETLER
|77.353
|-0,55
|BIST ELEKTRİK
|3.546
|1,61
|BIST ULAŞTIRMA
|149.771
|-3,97
|BIST TURİZM
|7.090
|-0,41
|BIST TİCARET
|211.712
|0,48
|BIST İLETİŞİM
|34.839
|0,09
|BIST SPOR
|30.083
|1,11
|BIST İNŞAAT
|76.500
|-0,84
|BIST MALİ
|115.942
|-1,13
|BIST BANKA
|136.924
|-0,84
|BIST SİGORTA
|272.956
|-0,61
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|97.748
|0,80
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.818
|-1,52
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.075
|-1,68
|BIST TEKNOLOJİ
|99.485
|-3,05
|BIST BİLİŞİM
|17.877
|-1,91
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.439
|1,06
Kaynak: AA