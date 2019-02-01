Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.655 0,18
BIST SINAİ 117.868 -1,24
BIST GIDA, İÇECEK 115.226 0,44
BIST TEKSTIL, DERİ 28.

Borsada Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.655 0,18
BIST SINAİ 117.868 -1,24
BIST GIDA, İÇECEK 115.226 0,44
BIST TEKSTIL, DERİ 28.441 0,42
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.228 -0,93
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.378 -0,83
BIST TAŞ, TOPRAK 67.323 -0,96
BIST METAL ANA 209.527 -2,35
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.041 -1,82
BIST MADENCİLİK 71.115 -2,14
BIST HİZMETLER 77.353 -0,55
BIST ELEKTRİK 3.546 1,61
BIST ULAŞTIRMA 149.771 -3,97
BIST TURİZM 7.090 -0,41
BIST TİCARET 211.712 0,48
BIST İLETİŞİM 34.839 0,09
BIST SPOR 30.083 1,11
BIST İNŞAAT 76.500 -0,84
BIST MALİ 115.942 -1,13
BIST BANKA 136.924 -0,84
BIST SİGORTA 272.956 -0,61
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 97.748 0,80
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.818 -1,52
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.075 -1,68
BIST TEKNOLOJİ 99.485 -3,05
BIST BİLİŞİM 17.877 -1,91
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.439 1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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