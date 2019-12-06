Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 3,05 2,87 6,27
Çemaş Döküm 1,40 1,32 6,06 ...
06.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:56
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Finansal Kiralama
|3,05
|2,87
|6,27
|Çemaş Döküm
|1,40
|1,32
|6,06
|Anadolu Cam
|3,88
|3,68
|5,43
|Net Holding
|2,32
|2,21
|4,98
|Sasa Polyester
|7,12
|6,84
|4,09
|Mavi Giyim
|48,00
|46,14
|4,03
|Türk Traktör
|52,00
|50,15
|3,69
|Albaraka Türk
|1,43
|1,38
|3,62
|Enerjisa Enerji
|7,74
|7,49
|3,34
|Aksa
|12,84
|12,44
|3,22
|Vestel
|12,15
|11,80
|2,97
|Pegasus
|74,85
|72,70
|2,96
|Gübre Fabrik.
|7,13
|6,95
|2,59
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,85
|12,55
|2,39
|GSD Holding
|1,29
|1,26
|2,38
|Enka İnşaat
|5,93
|5,81
|2,07
|Tukaş
|9,57
|9,40
|1,81
|Halk GMYO
|1,13
|1,11
|1,80
|Sabancı Holding
|9,32
|9,16
|1,75
|Konya Çimento
|248,30
|244,10
|1,72
Kaynak: AA