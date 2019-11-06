Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 8,76 8,35 4,91
Ülker Bisküvi 19,96 19,11...
06.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:44
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|8,76
|8,35
|4,91
|Ülker Bisküvi
|19,96
|19,11
|4,45
|Çemtaş
|6,36
|6,09
|4,43
|İhlas Gayrimenkul
|0,71
|0,68
|4,41
|MLP Sağlık
|15,84
|15,20
|4,21
|Karsan Otomotiv
|1,25
|1,20
|4,17
|İttifak Holding
|3,81
|3,67
|3,81
|Alarko Holding
|4,75
|4,59
|3,49
|Aksa
|10,91
|10,57
|3,22
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,63
|1,58
|3,16
|Gersan Elektrik
|2,34
|2,27
|3,08
|Park Elek.Madencilik
|2,69
|2,61
|3,07
|Netaş Telekom.
|9,91
|9,66
|2,59
|Şişe Cam
|4,56
|4,45
|2,47
|Türk Telekom
|6,40
|6,25
|2,40
|TAV Havalimanları
|27,38
|26,74
|2,39
|Net Holding
|1,75
|1,71
|2,34
|Pegasus
|62,35
|61,00
|2,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,18
|2,14
|1,87
|Bera Holding
|3,87
|3,80
|1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA