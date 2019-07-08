Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 33,40 31,94 4,57
Tukaş 4,42 4,27 3,51 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Coca Cola İçecek
|33,40
|31,94
|4,57
|Tukaş
|4,42
|4,27
|3,51
|Anadolu Efes
|20,46
|19,86
|3,02
|Ege Endüstri
|502,90
|489,00
|2,84
|Doğan Holding
|1,19
|1,16
|2,59
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|1,20
|2,50
|Pegasus
|47,64
|46,52
|2,41
|Sabancı Holding
|9,29
|9,11
|1,98
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|1,53
|1,96
|Fenerbahçe Futbol
|7,61
|7,47
|1,87
|Koza Altın
|50,25
|49,34
|1,84
|Tofaş Oto. Fab.
|19,46
|19,12
|1,78
|Çemtaş
|5,48
|5,39
|1,67
|Sasa Polyester
|6,89
|6,79
|1,47
|Çemaş Döküm
|0,72
|0,71
|1,41
|Alarko GMYO
|43,18
|42,60
|1,36
|Hektaş
|14,51
|14,34
|1,19
|Ford Otosan
|60,35
|59,65
|1,17
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,00
|0,99
|1,01
|İş GMYO
|1,02
|1,01
|0,99
Kaynak: AA
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