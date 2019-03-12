Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 4,05 3,87 4,65
ASELSAN 23,16 22,24 4,14 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|4,05
|3,87
|4,65
|ASELSAN
|23,16
|22,24
|4,14
|Mavi Giyim
|41,50
|40,00
|3,75
|Parsan
|10,66
|10,30
|3,50
|Koza Madencilik
|5,61
|5,46
|2,75
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,09
|3,01
|2,66
|Çemtaş
|5,81
|5,66
|2,65
|Global Yat. Holding
|3,56
|3,47
|2,59
|Akbank
|6,46
|6,30
|2,54
|Türk Telekom
|5,26
|5,13
|2,53
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|0,86
|2,33
|Koza Altın
|44,12
|43,16
|2,22
|Metro Holding
|0,92
|0,90
|2,22
|Tüpraş
|148,20
|145,00
|2,21
|İpek Doğal Enerji
|4,73
|4,63
|2,16
|Aksa Enerji
|2,86
|2,80
|2,14
|Zorlu Enerji
|1,44
|1,41
|2,13
|Karsan Otomotiv
|1,46
|1,43
|2,10
|Garanti Bankası
|8,82
|8,64
|2,08
|Ford Otosan
|51,60
|50,55
|2,08
Kaynak: AA