Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 4,77 3,98 19,85
Bera Holding 2,03 1,74...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|4,77
|3,98
|19,85
|Bera Holding
|2,03
|1,74
|16,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,35
|8,57
|Çemaş Döküm
|1,66
|1,57
|5,73
|İş Fin.Kir.
|5,02
|4,82
|4,15
|Enerjisa Enerji
|5,10
|4,94
|3,24
|Şişe Cam
|5,15
|4,99
|3,21
|Coca Cola İçecek
|31,50
|30,56
|3,08
|Anadolu Efes
|21,30
|20,70
|2,90
|GSD Holding
|0,78
|0,76
|2,63
|TAV Havalimanları
|22,86
|22,38
|2,14
|Soda Sanayii
|7,20
|7,07
|1,84
|İpek Doğal Enerji
|6,13
|6,02
|1,83
|Tekfen Holding
|20,12
|19,79
|1,67
|Koza Madencilik
|8,01
|7,88
|1,65
|Albaraka Türk
|1,33
|1,31
|1,53
|Bim Mağazalar
|83,35
|82,15
|1,46
|Gübre Fabrik.
|2,97
|2,93
|1,37
|Metro Holding
|0,78
|0,77
|1,30
|Emlak Konut GMYO
|1,63
|1,61
|1,24