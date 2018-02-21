Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kipa Ticaret 4,64 4,18 11,00 Global Yat. Holding 4,18 3,94 6,09 İş Bankası (C) 7,42 7,00 6,00 Vakıf GMYO 2,71 2,56 5,86 Zorlu Enerji 2,03 1,92 5,73 Türk Hava Yolları 17,65 16,70 5,69 Koza Altın 34,10 32,56 4,73 Tat Gıda 5,77 5,51 4,72 Sasa Polyester 10,42 9,96 4,62 T.S.K.B. 1,65 1,58 4,43 Turcas Petrol 2,38 2,28 4,39 İhlas Holding 0,48 0,46 4,35 İhlas Gayrimenkul 1,76 1,69 4,14 Karsan Otomotiv 2,02 1,94 4,12 Kardemir (D) 3,33 3,20 4,06 Tümosan Motor ve Traktör 8,21 7,89 4,06 Vestel 10,27 9,88 3,95 Garanti Bankası 11,79 11,35 3,88 Aksa 15,31 14,74 3,87 Yataş 24,98 24,06 3,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)