Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kipa Ticaret 4,64 4,18 11,00
Global Yat.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kipa Ticaret
|4,64
|4,18
|11,00
|Global Yat. Holding
|4,18
|3,94
|6,09
|İş Bankası (C)
|7,42
|7,00
|6,00
|Vakıf GMYO
|2,71
|2,56
|5,86
|Zorlu Enerji
|2,03
|1,92
|5,73
|Türk Hava Yolları
|17,65
|16,70
|5,69
|Koza Altın
|34,10
|32,56
|4,73
|Tat Gıda
|5,77
|5,51
|4,72
|Sasa Polyester
|10,42
|9,96
|4,62
|T.S.K.B.
|1,65
|1,58
|4,43
|Turcas Petrol
|2,38
|2,28
|4,39
|İhlas Holding
|0,48
|0,46
|4,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,76
|1,69
|4,14
|Karsan Otomotiv
|2,02
|1,94
|4,12
|Kardemir (D)
|3,33
|3,20
|4,06
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,21
|7,89
|4,06
|Vestel
|10,27
|9,88
|3,95
|Garanti Bankası
|11,79
|11,35
|3,88
|Aksa
|15,31
|14,74
|3,87
|Yataş
|24,98
|24,06
|3,82