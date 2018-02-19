Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 38,20 34,90 9,46
Koza Altın 35,90...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|38,20
|34,90
|9,46
|Koza Altın
|35,90
|34,36
|4,48
|Tekfen Holding
|17,83
|17,07
|4,45
|Turcas Petrol
|2,44
|2,35
|3,83
|Enerjisa Enerji
|6,76
|6,53
|3,52
|Vakıf GMYO
|2,70
|2,62
|3,05
|Netaş Telekom.
|14,80
|14,37
|2,99
|Aksa
|15,00
|14,59
|2,81
|Park Elek.Madencilik
|3,80
|3,71
|2,43
|Petkim
|7,88
|7,71
|2,20
|Tat Gıda
|5,83
|5,71
|2,10
|Pegasus
|34,72
|34,12
|1,76
|Anel Elektrik
|3,68
|3,62
|1,66
|Deva Holding
|4,30
|4,23
|1,65
|Trakya Cam
|4,64
|4,57
|1,53
|İş GMYO
|1,37
|1,35
|1,48
|Tofaş Oto. Fab.
|30,60
|30,24
|1,19
|Aygaz
|14,73
|14,56
|1,17
|Şişe Cam
|4,86
|4,82
|0,83
|Bim Mağazalar
|74,05
|73,45
|0,82