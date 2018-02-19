Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 38,20 34,90 9,46 Koza Altın 35,90 34,36 4,48 Tekfen Holding 17,83 17,07 4,45 Turcas Petrol 2,44 2,35 3,83 Enerjisa Enerji 6,76 6,53 3,52 Vakıf GMYO 2,70 2,62 3,05 Netaş Telekom. 14,80 14,37 2,99 Aksa 15,00 14,59 2,81 Park Elek.Madencilik 3,80 3,71 2,43 Petkim 7,88 7,71 2,20 Tat Gıda 5,83 5,71 2,10 Pegasus 34,72 34,12 1,76 Anel Elektrik 3,68 3,62 1,66 Deva Holding 4,30 4,23 1,65 Trakya Cam 4,64 4,57 1,53 İş GMYO 1,37 1,35 1,48 Tofaş Oto. Fab. 30,60 30,24 1,19 Aygaz 14,73 14,56 1,17 Şişe Cam 4,86 4,82 0,83 Bim Mağazalar 74,05 73,45 0,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)