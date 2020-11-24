Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

24.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:54
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre Fabrikaları45,7250,25-9,01Bursa...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrikaları45,7250,25-9,01
Bursa Çimento9,499,91-4,24
Doğuş Otomotiv29,1430,30-3,83
Sabancı Holding10,2510,49-2,29
Ülker Bisküvi22,6223,08-1,99
Koza Madencilik13,5513,80-1,81
Doğan Holding2,522,56-1,56
Deva Holding23,0823,44-1,54
Hektaş13,2213,41-1,42
Halk GMYO2,862,90-1,38
Bim Mağazalar68,6569,55-1,29
Selçuk Ecza Deposu9,409,51-1,16
Akçansa13,7513,91-1,15
Tümosan Motor ve Traktör11,2911,42-1,14
İpek Doğal Enerji11,8712,00-1,08
Akiş GMYO3,753,79-1,06
Özak GMYO4,294,33-0,92
Alarko GMYO17,5117,66-0,85
Türkiye Sigorta5,855,90-0,85
Tat Gıda10,9911,07-0,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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