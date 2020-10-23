Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

23.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:51
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,87 1,99 -6,03
Odaş Elektrik 3,22 3,37 -4,45 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,87 1,99 -6,03
Odaş Elektrik 3,22 3,37 -4,45
Net Holding 3,28 3,43 -4,37
Emlak Konut GMYO 1,82 1,90 -4,21
ARD Bilişim Teknolojileri 37,70 39,22 -3,88
Bim Mağazalar 70,20 72,95 -3,77
Özak GMYO 4,48 4,65 -3,66
Türk Traktör 119,20 123,50 -3,48
GSD Holding 2,34 2,42 -3,31
İş Finansal Kiralama 3,96 4,08 -2,94
Ülker Bisküvi 23,46 24,12 -2,74
Tekfen Holding 14,59 15,00 -2,73
Yataş 9,31 9,57 -2,72
Mavi Giyim 44,20 45,40 -2,64
Enka İnşaat 7,15 7,34 -2,59
Çelebi 75,30 77,25 -2,52
İndeks Bilgisayar 18,29 18,75 -2,45
Petkim 4,21 4,31 -2,32
Alarko GMYO 18,31 18,74 -2,29
Kardemir (D) 3,48 3,56 -2,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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