Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

28.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:39
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,09 1,12 -2,68
Türkiye...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,09 1,12 -2,68
Türkiye Sigorta 5,56 5,71 -2,63
Tekfen Holding 14,81 15,20 -2,57
Garanti Bankası 6,99 7,17 -2,51
Hlkbank 5,04 5,16 -2,33
İş GMYO 1,70 1,74 -2,30
Zorlu Enerji 2,58 2,64 -2,27
Vakıflar Bankası 4,09 4,18 -2,15
Doğuş Otomotiv 15,65 15,98 -2,07
Yapı ve Kredi Bankası 2,07 2,11 -1,90
Türk Telekom 6,99 7,12 -1,83
Hektaş 12,39 12,62 -1,82
Kardemir (D) 3,24 3,30 -1,82
Brisa 11,30 11,50 -1,74
Emlak Konut GMYO 1,73 1,76 -1,70
Bursa Çimento 6,35 6,46 -1,70
İpek Doğal Enerji 11,62 11,82 -1,69
Net Holding 2,35 2,39 -1,67
Deva Holding 18,45 18,76 -1,65
Koç Holding 14,30 14,54 -1,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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