Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

25.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:56
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 5,90 6,03 -2,16
Şekerbank 1,56 1,59 -1,89 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 5,90 6,03 -2,16
Şekerbank 1,56 1,59 -1,89
Alarko GMYO 16,17 16,46 -1,76
Turkcell 15,15 15,42 -1,75
Selçuk Ecza Deposu 8,27 8,41 -1,66
Anadolu Efes 20,80 21,12 -1,52
Albaraka Türk 1,51 1,53 -1,31
Akçansa 13,03 13,20 -1,29
Ford Otosan 87,20 88,25 -1,19
Ereğli Demir Çelik 9,14 9,25 -1,19
Enka İnşaat 6,75 6,82 -1,03
Eczacıbaşı İlaç 6,69 6,74 -0,74
Sasa Polyester 16,95 17,05 -0,59
Halkbank 5,16 5,19 -0,58
Good-Year 5,24 5,27 -0,57
İskenderun Demir Çelik 7,10 7,14 -0,56
Torunlar GMYO 3,65 3,67 -0,54
MLP Sağlık 16,51 16,60 -0,54
Pegasus 45,90 46,10 -0,43
Doğan Holding 2,34 2,35 -0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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