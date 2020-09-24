Borsada en çok değer kaybeden hisseler
24.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekomünikasyon 16,84 17,40 -3,22
Bursa Çimento 6,19...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekomünikasyon
|16,84
|17,40
|-3,22
|Bursa Çimento
|6,19
|6,38
|-2,98
|Çemtaş
|13,60
|13,90
|-2,16
|Alkim Kimya
|13,52
|13,72
|-1,46
|Selçuk Ecza Deposu
|8,41
|8,52
|-1,29
|Halk GMYO
|2,34
|2,37
|-1,27
|Özak GMYO
|3,95
|4,00
|-1,25
|Zorlu Enerji
|2,56
|2,59
|-1,16
|Vestel
|16,80
|16,99
|-1,12
|Turkcell
|15,42
|15,58
|-1,03
|Koza Altın
|75,85
|76,60
|-0,98
|Türk Traktör
|97,20
|98,15
|-0,97
|Logo Yazılım
|92,30
|93,15
|-0,91
|Aksa Enerji
|5,78
|5,83
|-0,86
|Gübre Fabrikaları
|28,60
|28,84
|-0,83
|Şok Marketler
|12,20
|12,29
|-0,73
|Karsan Otomotiv
|2,96
|2,98
|-0,67
|Deva Holding
|18,81
|18,93
|-0,63
|Enka İnşaat
|6,82
|6,85
|-0,44
|Aksa
|6,99
|7,02
|-0,43
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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