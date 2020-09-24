Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Netaş Telekomünikasyon 16,84 17,40 -3,22

Bursa Çimento 6,19...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasyon 16,84 17,40 -3,22 Bursa Çimento 6,19 6,38 -2,98 Çemtaş 13,60 13,90 -2,16 Alkim Kimya 13,52 13,72 -1,46 Selçuk Ecza Deposu 8,41 8,52 -1,29 Halk GMYO 2,34 2,37 -1,27 Özak GMYO 3,95 4,00 -1,25 Zorlu Enerji 2,56 2,59 -1,16 Vestel 16,80 16,99 -1,12 Turkcell 15,42 15,58 -1,03 Koza Altın 75,85 76,60 -0,98 Türk Traktör 97,20 98,15 -0,97 Logo Yazılım 92,30 93,15 -0,91 Aksa Enerji 5,78 5,83 -0,86 Gübre Fabrikaları 28,60 28,84 -0,83 Şok Marketler 12,20 12,29 -0,73 Karsan Otomotiv 2,96 2,98 -0,67 Deva Holding 18,81 18,93 -0,63 Enka İnşaat 6,82 6,85 -0,44 Aksa 6,99 7,02 -0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara