Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

24.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:46
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekomünikasyon 16,84 17,40 -3,22
Bursa Çimento 6,19...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekomünikasyon 16,84 17,40 -3,22
Bursa Çimento 6,19 6,38 -2,98
Çemtaş 13,60 13,90 -2,16
Alkim Kimya 13,52 13,72 -1,46
Selçuk Ecza Deposu 8,41 8,52 -1,29
Halk GMYO 2,34 2,37 -1,27
Özak GMYO 3,95 4,00 -1,25
Zorlu Enerji 2,56 2,59 -1,16
Vestel 16,80 16,99 -1,12
Turkcell 15,42 15,58 -1,03
Koza Altın 75,85 76,60 -0,98
Türk Traktör 97,20 98,15 -0,97
Logo Yazılım 92,30 93,15 -0,91
Aksa Enerji 5,78 5,83 -0,86
Gübre Fabrikaları 28,60 28,84 -0,83
Şok Marketler 12,20 12,29 -0,73
Karsan Otomotiv 2,96 2,98 -0,67
Deva Holding 18,81 18,93 -0,63
Enka İnşaat 6,82 6,85 -0,44
Aksa 6,99 7,02 -0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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