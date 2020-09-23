Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Halk GMYO 2,37 2,41 -1,66

Alkim Kimya 13,72 13,95 -1,65 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,37 2,41 -1,66 Alkim Kimya 13,72 13,95 -1,65 Ereğli Demir Çelik 9,10 9,24 -1,52 Petkim 4,17 4,23 -1,42 Migros Ticaret 40,16 40,72 -1,38 Bim Mağazalar 68,50 69,00 -0,72 Türk Hava Yolları 10,50 10,57 -0,66 Ford Otosan 87,35 87,90 -0,63 Kartonsan 673,00 677,10 -0,61 MLP Sağlık 16,49 16,59 -0,60 Borusan Mannesmann 13,35 13,43 -0,60 Vestel 16,99 17,09 -0,59 Ege Endüstri 725,20 728,80 -0,49 Şok Marketler 12,29 12,35 -0,49 Çimsa 12,43 12,49 -0,48 Global Yatırım Holding 4,28 4,30 -0,47 Zorlu Enerji 2,59 2,60 -0,38 Enka İnşaat 6,85 6,87 -0,29 Otokar 138,40 138,80 -0,29 Deva Holding 18,93 18,98 -0,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara