Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

23.09.2020 18:49 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:53
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,37 2,41 -1,66
Alkim Kimya 13,72 13,95 -1,65 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,37 2,41 -1,66
Alkim Kimya 13,72 13,95 -1,65
Ereğli Demir Çelik 9,10 9,24 -1,52
Petkim 4,17 4,23 -1,42
Migros Ticaret 40,16 40,72 -1,38
Bim Mağazalar 68,50 69,00 -0,72
Türk Hava Yolları 10,50 10,57 -0,66
Ford Otosan 87,35 87,90 -0,63
Kartonsan 673,00 677,10 -0,61
MLP Sağlık 16,49 16,59 -0,60
Borusan Mannesmann 13,35 13,43 -0,60
Vestel 16,99 17,09 -0,59
Ege Endüstri 725,20 728,80 -0,49
Şok Marketler 12,29 12,35 -0,49
Çimsa 12,43 12,49 -0,48
Global Yatırım Holding 4,28 4,30 -0,47
Zorlu Enerji 2,59 2,60 -0,38
Enka İnşaat 6,85 6,87 -0,29
Otokar 138,40 138,80 -0,29
Deva Holding 18,93 18,98 -0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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