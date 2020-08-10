Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksigorta 6,90 7,18 -3,90
Aksa Enerji 4,63 4,80 -3,54
Halk...
10.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:41
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksigorta
|6,90
|7,18
|-3,90
|Aksa Enerji
|4,63
|4,80
|-3,54
|Halk GMYO
|2,06
|2,12
|-2,83
|Pegasus
|44,32
|45,40
|-2,38
|Tüpraş
|76,10
|77,90
|-2,31
|Otokar
|149,80
|153,20
|-2,22
|Koza Madencilik
|13,34
|13,63
|-2,13
|Koç Holding
|14,70
|15,00
|-2,00
|Yataş
|7,97
|8,13
|-1,97
|Hektaş
|13,64
|13,90
|-1,87
|Türk Hava Yolları
|10,56
|10,75
|-1,77
|Çelebi
|68,45
|69,65
|-1,72
|TAV Havalimanları
|16,79
|17,08
|-1,70
|Aygaz
|12,29
|12,48
|-1,52
|Logo Yazılım
|83,70
|84,95
|-1,47
|DO-CO
|337,00
|342,00
|-1,46
|Koza Altın
|84,75
|86,00
|-1,45
|Albaraka Türk
|1,45
|1,47
|-1,36
|Şişe Cam
|5,95
|6,03
|-1,33
|Halkbank
|4,95
|5,00
|-1,00
Kaynak: AA