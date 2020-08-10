Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Aksigorta 6,90 7,18 -3,90

Aksa Enerji 4,63 4,80 -3,54

Halk...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksigorta 6,90 7,18 -3,90 Aksa Enerji 4,63 4,80 -3,54 Halk GMYO 2,06 2,12 -2,83 Pegasus 44,32 45,40 -2,38 Tüpraş 76,10 77,90 -2,31 Otokar 149,80 153,20 -2,22 Koza Madencilik 13,34 13,63 -2,13 Koç Holding 14,70 15,00 -2,00 Yataş 7,97 8,13 -1,97 Hektaş 13,64 13,90 -1,87 Türk Hava Yolları 10,56 10,75 -1,77 Çelebi 68,45 69,65 -1,72 TAV Havalimanları 16,79 17,08 -1,70 Aygaz 12,29 12,48 -1,52 Logo Yazılım 83,70 84,95 -1,47 DO-CO 337,00 342,00 -1,46 Koza Altın 84,75 86,00 -1,45 Albaraka Türk 1,45 1,47 -1,36 Şişe Cam 5,95 6,03 -1,33 Halkbank 4,95 5,00 -1,00 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA