Borsada en çok değer kaybeden hisseler

13.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:56

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,15 1,23 -6,50 Tukaş 6,31 6,50 -2,92 Yataş 5,80 5,95 -2,52 Sabancı Holding 8,66 8,88 -2,48 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,63 1,67 -2,40 Turkcell 13,10 13,35 -1,87 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 1,17 -1,71 İhlas Gayrimenkul 0,74 0,75 -1,33 Kordsa Teknik Tekstil 11,62 11,77 -1,27 Ereğli Demir Çelik 7,30 7,38 -1,08 Halk GMYO 0,97 0,98 -1,02 Beşiktaş Futbol Yat. 2,08 2,10 -0,95 Şekerbank 1,04 1,05 -0,95 Zorlu Enerji 1,25 1,26 -0,79 Karsan Otomotiv 1,27 1,28 -0,78 İttifak Holding 3,87 3,90 -0,77 Aksa Enerji 2,90 2,92 -0,68 Eczacıbaşı İlaç 3,03 3,05 -0,66 Otokar 144,00 144,90 -0,62 Doğan Holding 1,63 1,64 -0,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA