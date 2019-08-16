Borsada en çok değer kaybeden hisseler

16.08.2019 18:43

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 456,70 481,00 -5,05 MLP Sağlık 11,83 12,40 -4,60 Garanti Bankası 8,93 9,28 -3,77 Anadolu Cam 2,35 2,44 -3,69 Akbank 6,93 7,18 -3,48 Vakıflar Bankası 4,37 4,52 -3,32 Trakya Cam 2,35 2,43 -3,29 Tüpraş 125,80 130,00 -3,23 Türk Hava Yolları 11,40 11,76 -3,06 Soda Sanayii 5,26 5,42 -2,95 Şişe Cam 4,13 4,23 -2,36 Ereğli Demir Çelik 6,21 6,36 -2,36 Aksa Enerji 2,57 2,63 -2,28 Şekerbank 0,89 0,91 -2,20 Tekfen Holding 21,00 21,46 -2,14 TAV Havalimanları 23,36 23,84 -2,01 Net Holding 1,46 1,49 -2,01 Yapı ve Kredi Bank. 2,50 2,55 -1,96 Vestel 9,92 10,11 -1,88 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,64 1,67 -1,80

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)