Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,14 1,20 -5,00
İş Fin.

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,14 1,20 -5,00
İş Fin.Kir. 2,65 2,76 -3,99
İş Bankası (C) 6,21 6,41 -3,12
Tukaş 4,27 4,40 -2,95
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 1,02 -2,94
Gözde Girişim 2,83 2,91 -2,75
Zorlu Enerji 1,17 1,20 -2,50
Türk Telekom 5,47 5,61 -2,50
Alarko Holding 3,18 3,26 -2,45
T.S.K.B. 0,81 0,83 -2,41
Tekfen Holding 25,70 26,32 -2,36
İhlas Holding 0,42 0,43 -2,33
Pegasus 49,30 50,40 -2,18
Şişe Cam 4,99 5,10 -2,16
Türk Traktör 30,66 31,30 -2,04
ICBC Turkey Bank 3,56 3,63 -1,93
Tüpraş 129,10 131,60 -1,90
Sabancı Holding 9,13 9,30 -1,83
Gersan Elektrik 2,19 2,23 -1,79
MLP Sağlık 10,91 11,10 -1,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et