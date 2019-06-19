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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 2,35 2,93 -19,80
Koza Madencilik 7,37...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 2,35 2,93 -19,80
Koza Madencilik 7,37 7,73 -4,66
Vestel 11,94 12,42 -3,86
İş Fin.Kir. 4,00 4,12 -2,91
TAV Havalimanları 26,30 27,00 -2,59
Koza Altın 49,34 50,65 -2,59
Sasa Polyester 6,36 6,52 -2,45
Şok Marketler 9,20 9,43 -2,44
ASELSAN 17,90 18,33 -2,34
İhlas Holding 0,42 0,43 -2,33
Türk Hava Yolları 12,97 13,22 -1,89
Tekfen Holding 26,70 27,20 -1,84
Tat Gıda 4,37 4,45 -1,80
Anadolu Cam 2,80 2,85 -1,75
Zorlu Enerji 1,17 1,19 -1,68
Gersan Elektrik 1,81 1,84 -1,63
Karsan Otomotiv 1,21 1,23 -1,63
Hektaş 12,71 12,91 -1,55
Soda Sanayii 6,88 6,98 -1,43
Özderici GMYO 0,69 0,70 -1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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