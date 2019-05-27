Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 6,15 6,50 -5,38
Koza Altın 45,20 46,80 -3,42 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 6,15 6,50 -5,38
Koza Altın 45,20 46,80 -3,42
Çemtaş 4,83 5,00 -3,40
Vestel 9,12 9,44 -3,39
İpek Doğal Enerji 4,47 4,62 -3,25
Zorlu Enerji 1,07 1,10 -2,73
Koza Madencilik 6,64 6,82 -2,64
İhlas Holding 0,41 0,42 -2,38
Otokar 96,80 99,00 -2,22
Ereğli Demir Çelik 7,12 7,28 -2,20
Tat Gıda 4,07 4,16 -2,16
İş Bankası (C) 4,95 5,04 -1,79
Bera Holding 1,74 1,77 -1,69
Hektaş 11,16 11,35 -1,67
Alarko Holding 2,63 2,67 -1,50
Özderici GMYO 0,66 0,67 -1,49
Galatasaray Sportif 1,33 1,35 -1,48
Anadolu Cam 2,74 2,78 -1,44
Çemaş Döküm 0,69 0,70 -1,43
Coca Cola İçecek 26,58 26,96 -1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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