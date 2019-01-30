Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,30 5,21 -17,47
Enka İnşaat 4,96 5,30 -6,42...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|4,30
|5,21
|-17,47
|Enka İnşaat
|4,96
|5,30
|-6,42
|Parsan
|11,18
|11,79
|-5,17
|Koza Altın
|56,15
|58,50
|-4,02
|Koza Madencilik
|7,11
|7,40
|-3,92
|Bim Mağazalar
|90,45
|93,35
|-3,11
|İpek Doğal Enerji
|5,62
|5,77
|-2,60
|Coca Cola İçecek
|33,32
|34,20
|-2,57
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|1,57
|-2,55
|Afyon Çimento
|4,92
|5,04
|-2,38
|Petkim
|5,79
|5,93
|-2,36
|Ereğli Demir Çelik
|8,43
|8,61
|-2,09
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,94
|1,98
|-2,02
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|0,99
|-2,02
|Polisan Holding
|6,68
|6,81
|-1,91
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|1,10
|-1,82
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|1,18
|-1,69
|Aksa Enerji
|2,99
|3,04
|-1,64
|Yataş
|5,05
|5,13
|-1,56
|Kardemir (D)
|2,54
|2,58
|-1,55
Kaynak: AA