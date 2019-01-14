Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,30 0,32 -6,25 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,26 1,31 -3,82 Çemaş Döküm 0,76 0,79 -3,80 Bera Holding 1,76 1,82 -3,30 Tüpraş 119,00 122,60 -2,94 Metro Holding 0,73 0,75 -2,67 GSD Holding 0,77 0,79 -2,53 Göltaş Çimento 10,92 11,20 -2,50 Kordsa Teknik Tekstil 8,85 9,07 -2,43 Şok Marketler 10,80 11,00 -1,82 Aksa Enerji 2,77 2,82 -1,77 Fenerbahçe Futbol 6,92 7,03 -1,56 Türk Traktör 33,14 33,66 -1,54 Soda Sanayii 7,48 7,59 -1,45 Çemtaş 5,57 5,65 -1,42 Migros Ticaret 14,11 14,31 -1,40 T.S.K.B. 0,72 0,73 -1,37 Mavi Giyim 30,70 31,10 -1,29 Parsan 8,29 8,39 -1,19 Anel Elektrik 1,70 1,72 -1,16

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)