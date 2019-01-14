Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,30 0,32 -6,25
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,26...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,30 0,32 -6,25
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,26 1,31 -3,82
Çemaş Döküm 0,76 0,79 -3,80
Bera Holding 1,76 1,82 -3,30
Tüpraş 119,00 122,60 -2,94
Metro Holding 0,73 0,75 -2,67
GSD Holding 0,77 0,79 -2,53
Göltaş Çimento 10,92 11,20 -2,50
Kordsa Teknik Tekstil 8,85 9,07 -2,43
Şok Marketler 10,80 11,00 -1,82
Aksa Enerji 2,77 2,82 -1,77
Fenerbahçe Futbol 6,92 7,03 -1,56
Türk Traktör 33,14 33,66 -1,54
Soda Sanayii 7,48 7,59 -1,45
Çemtaş 5,57 5,65 -1,42
Migros Ticaret 14,11 14,31 -1,40
T.S.K.B. 0,72 0,73 -1,37
Mavi Giyim 30,70 31,10 -1,29
Parsan 8,29 8,39 -1,19
Anel Elektrik 1,70 1,72 -1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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