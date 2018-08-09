Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 0,95 1,10 -13,64
Net Holding 1,85 1,96 -5,61 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 0,95 1,10 -13,64
Net Holding 1,85 1,96 -5,61
İhlas Holding 0,39 0,41 -4,88
Alarko Holding 4,70 4,86 -3,29
İş GMYO 0,96 0,99 -3,03
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,46 1,50 -2,67
Gersan Elektrik 4,45 4,57 -2,63
MLP Sağlık 14,29 14,66 -2,52
Halkbank 6,96 7,14 -2,52
Borusan Mannesmann 9,01 9,24 -2,49
Albaraka Türk 1,28 1,31 -2,29
Hürriyet Gzt. 1,40 1,43 -2,10
İhlas Gayrimenkul 1,43 1,46 -2,05
Ford Otosan 57,55 58,70 -1,96
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,22 5,32 -1,88
Sinpaş GMYO 0,54 0,55 -1,82
İş Bankası (C) 4,92 5,01 -1,80
Odaş Elektrik 4,38 4,46 -1,79
Türk Telekom 4,38 4,46 -1,79
İş Fin.Kir. 2,22 2,26 -1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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