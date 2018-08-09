Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 0,95 1,10 -13,64 Net Holding 1,85 1,96 -5,61 İhlas Holding 0,39 0,41 -4,88 Alarko Holding 4,70 4,86 -3,29 İş GMYO 0,96 0,99 -3,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,46 1,50 -2,67 Gersan Elektrik 4,45 4,57 -2,63 MLP Sağlık 14,29 14,66 -2,52 Halkbank 6,96 7,14 -2,52 Borusan Mannesmann 9,01 9,24 -2,49 Albaraka Türk 1,28 1,31 -2,29 Hürriyet Gzt. 1,40 1,43 -2,10 İhlas Gayrimenkul 1,43 1,46 -2,05 Ford Otosan 57,55 58,70 -1,96 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,22 5,32 -1,88 Sinpaş GMYO 0,54 0,55 -1,82 İş Bankası (C) 4,92 5,01 -1,80 Odaş Elektrik 4,38 4,46 -1,79 Türk Telekom 4,38 4,46 -1,79 İş Fin.Kir. 2,22 2,26 -1,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)