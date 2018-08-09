Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 0,95 1,10 -13,64
Net Holding 1,85 1,96 -5,61 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|0,95
|1,10
|-13,64
|Net Holding
|1,85
|1,96
|-5,61
|İhlas Holding
|0,39
|0,41
|-4,88
|Alarko Holding
|4,70
|4,86
|-3,29
|İş GMYO
|0,96
|0,99
|-3,03
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,46
|1,50
|-2,67
|Gersan Elektrik
|4,45
|4,57
|-2,63
|MLP Sağlık
|14,29
|14,66
|-2,52
|Halkbank
|6,96
|7,14
|-2,52
|Borusan Mannesmann
|9,01
|9,24
|-2,49
|Albaraka Türk
|1,28
|1,31
|-2,29
|Hürriyet Gzt.
|1,40
|1,43
|-2,10
|İhlas Gayrimenkul
|1,43
|1,46
|-2,05
|Ford Otosan
|57,55
|58,70
|-1,96
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,22
|5,32
|-1,88
|Sinpaş GMYO
|0,54
|0,55
|-1,82
|İş Bankası (C)
|4,92
|5,01
|-1,80
|Odaş Elektrik
|4,38
|4,46
|-1,79
|Türk Telekom
|4,38
|4,46
|-1,79
|İş Fin.Kir.
|2,22
|2,26
|-1,77