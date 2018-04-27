Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 16,04 16,85 -4,81
Banvit 16,31 17,10 -4,62 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|16,04
|16,85
|-4,81
|Banvit
|16,31
|17,10
|-4,62
|Kipa Ticaret
|2,33
|2,44
|-4,51
|Ereğli Demir Çelik
|10,64
|11,10
|-4,14
|Ayen Enerji
|4,77
|4,94
|-3,44
|Aksa
|15,47
|15,95
|-3,01
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,33
|0,34
|-2,94
|Türk Traktör
|60,50
|61,95
|-2,34
|TAV Havalimanları
|23,62
|24,16
|-2,24
|Şekerbank
|1,53
|1,56
|-1,92
|Sabancı Holding
|9,96
|10,13
|-1,68
|Ege Endüstri
|330,20
|335,00
|-1,43
|Sinpaş GMYO
|0,70
|0,71
|-1,41
|Bim Mağazalar
|71,10
|72,05
|-1,32
|Eczacıbaşı İlaç
|4,09
|4,14
|-1,21
|Çemaş Döküm
|1,65
|1,67
|-1,20
|Datagate Bilgisayar
|9,10
|9,21
|-1,19
|Trakya Cam
|4,85
|4,89
|-0,82
|İş GMYO
|1,22
|1,23
|-0,81
|Soda Sanayii
|5,10
|5,14
|-0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)