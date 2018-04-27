Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 16,04 16,85 -4,81
Banvit 16,31 17,10 -4,62 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 16,04 16,85 -4,81
Banvit 16,31 17,10 -4,62
Kipa Ticaret 2,33 2,44 -4,51
Ereğli Demir Çelik 10,64 11,10 -4,14
Ayen Enerji 4,77 4,94 -3,44
Aksa 15,47 15,95 -3,01
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,34 -2,94
Türk Traktör 60,50 61,95 -2,34
TAV Havalimanları 23,62 24,16 -2,24
Şekerbank 1,53 1,56 -1,92
Sabancı Holding 9,96 10,13 -1,68
Ege Endüstri 330,20 335,00 -1,43
Sinpaş GMYO 0,70 0,71 -1,41
Bim Mağazalar 71,10 72,05 -1,32
Eczacıbaşı İlaç 4,09 4,14 -1,21
Çemaş Döküm 1,65 1,67 -1,20
Datagate Bilgisayar 9,10 9,21 -1,19
Trakya Cam 4,85 4,89 -0,82
İş GMYO 1,22 1,23 -0,81
Soda Sanayii 5,10 5,14 -0,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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