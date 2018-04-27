Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 16,04 16,85 -4,81 Banvit 16,31 17,10 -4,62 Kipa Ticaret 2,33 2,44 -4,51 Ereğli Demir Çelik 10,64 11,10 -4,14 Ayen Enerji 4,77 4,94 -3,44 Aksa 15,47 15,95 -3,01 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,34 -2,94 Türk Traktör 60,50 61,95 -2,34 TAV Havalimanları 23,62 24,16 -2,24 Şekerbank 1,53 1,56 -1,92 Sabancı Holding 9,96 10,13 -1,68 Ege Endüstri 330,20 335,00 -1,43 Sinpaş GMYO 0,70 0,71 -1,41 Bim Mağazalar 71,10 72,05 -1,32 Eczacıbaşı İlaç 4,09 4,14 -1,21 Çemaş Döküm 1,65 1,67 -1,20 Datagate Bilgisayar 9,10 9,21 -1,19 Trakya Cam 4,85 4,89 -0,82 İş GMYO 1,22 1,23 -0,81 Soda Sanayii 5,10 5,14 -0,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)