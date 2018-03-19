Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,76
|3,98
|-5,53
|Çemtaş
|4,62
|4,86
|-4,94
|Vakıflar Bankası
|6,63
|6,91
|-4,05
|İş Bankası (C)
|7,13
|7,41
|-3,78
|Bizim Mağazaları
|8,47
|8,79
|-3,64
|Fenerbahçe Futbol
|33,52
|34,76
|-3,57
|Deva Holding
|4,35
|4,50
|-3,33
|Gübre Fabrik.
|4,15
|4,28
|-3,04
|Park Elek.Madencilik
|3,86
|3,98
|-3,02
|Garanti Bankası
|10,86
|11,15
|-2,60
|Pegasus
|35,42
|36,36
|-2,59
|Net Holding
|2,32
|2,38
|-2,52
|Akbank
|9,86
|10,11
|-2,47
|T.S.K.B.
|1,59
|1,63
|-2,45
|Global Yat. Holding
|4,05
|4,15
|-2,41
|Koç Holding
|16,61
|17,02
|-2,41
|Alarko Holding
|6,49
|6,65
|-2,41
|Anel Elektrik
|3,32
|3,40
|-2,35
|Turkcell
|15,04
|15,40
|-2,34
|Koza Madencilik
|6,28
|6,43
|-2,33