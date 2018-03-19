Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 3,76 3,98 -5,53 Çemtaş 4,62 4,86 -4,94 Vakıflar Bankası 6,63 6,91 -4,05 İş Bankası (C) 7,13 7,41 -3,78 Bizim Mağazaları 8,47 8,79 -3,64 Fenerbahçe Futbol 33,52 34,76 -3,57 Deva Holding 4,35 4,50 -3,33 Gübre Fabrik. 4,15 4,28 -3,04 Park Elek.Madencilik 3,86 3,98 -3,02 Garanti Bankası 10,86 11,15 -2,60 Pegasus 35,42 36,36 -2,59 Net Holding 2,32 2,38 -2,52 Akbank 9,86 10,11 -2,47 T.S.K.B. 1,59 1,63 -2,45 Global Yat. Holding 4,05 4,15 -2,41 Koç Holding 16,61 17,02 -2,41 Alarko Holding 6,49 6,65 -2,41 Anel Elektrik 3,32 3,40 -2,35 Turkcell 15,04 15,40 -2,34 Koza Madencilik 6,28 6,43 -2,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)