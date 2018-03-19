Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat. 3,76 3,98 -5,53
Çemtaş 4,62 4,86 -4,94
Vakıflar Bankası 6,63 6,91 -4,05
İş Bankası (C) 7,13 7,41 -3,78
Bizim Mağazaları 8,47 8,79 -3,64
Fenerbahçe Futbol 33,52 34,76 -3,57
Deva Holding 4,35 4,50 -3,33
Gübre Fabrik. 4,15 4,28 -3,04
Park Elek.Madencilik 3,86 3,98 -3,02
Garanti Bankası 10,86 11,15 -2,60
Pegasus 35,42 36,36 -2,59
Net Holding 2,32 2,38 -2,52
Akbank 9,86 10,11 -2,47
T.S.K.B. 1,59 1,63 -2,45
Global Yat. Holding 4,05 4,15 -2,41
Koç Holding 16,61 17,02 -2,41
Alarko Holding 6,49 6,65 -2,41
Anel Elektrik 3,32 3,40 -2,35
Turkcell 15,04 15,40 -2,34
Koza Madencilik 6,28 6,43 -2,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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