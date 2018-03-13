Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anel Elektrik 3,49 3,75 -6,93
Aksa Enerji 4,86 5,19 -6,36 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anel Elektrik 3,49 3,75 -6,93
Aksa Enerji 4,86 5,19 -6,36
Sinpaş GYO 0,73 0,77 -5,19
İhlas Gayrimenkul 1,77 1,85 -4,32
İpek Doğal Enerji 5,10 5,33 -4,32
İhlas Holding 0,48 0,50 -4,00
Eczacıbaşı İlaç 4,19 4,36 -3,90
Koza Madencilik 6,08 6,30 -3,49
Net Holding 2,40 2,48 -3,23
Koza Altın 36,00 36,96 -2,60
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,41 -2,44
Zorlu Enerji 2,07 2,12 -2,36
Migros Ticaret 24,26 24,84 -2,33
Netaş Telekom. 15,30 15,63 -2,11
Doğuş Otomotiv 8,17 8,34 -2,04
Göltaş Çimento 61,60 62,85 -1,99
Turcas Petrol 2,47 2,52 -1,98
Metro Holding 1,03 1,05 -1,90
Bagfaş 9,63 9,80 -1,73
Bizim Mağazaları 8,62 8,76 -1,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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