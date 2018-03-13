Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anel Elektrik 3,49 3,75 -6,93
Aksa Enerji 4,86 5,19 -6,36 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anel Elektrik
|3,49
|3,75
|-6,93
|Aksa Enerji
|4,86
|5,19
|-6,36
|Sinpaş GYO
|0,73
|0,77
|-5,19
|İhlas Gayrimenkul
|1,77
|1,85
|-4,32
|İpek Doğal Enerji
|5,10
|5,33
|-4,32
|İhlas Holding
|0,48
|0,50
|-4,00
|Eczacıbaşı İlaç
|4,19
|4,36
|-3,90
|Koza Madencilik
|6,08
|6,30
|-3,49
|Net Holding
|2,40
|2,48
|-3,23
|Koza Altın
|36,00
|36,96
|-2,60
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,41
|-2,44
|Zorlu Enerji
|2,07
|2,12
|-2,36
|Migros Ticaret
|24,26
|24,84
|-2,33
|Netaş Telekom.
|15,30
|15,63
|-2,11
|Doğuş Otomotiv
|8,17
|8,34
|-2,04
|Göltaş Çimento
|61,60
|62,85
|-1,99
|Turcas Petrol
|2,47
|2,52
|-1,98
|Metro Holding
|1,03
|1,05
|-1,90
|Bagfaş
|9,63
|9,80
|-1,73
|Bizim Mağazaları
|8,62
|8,76
|-1,60