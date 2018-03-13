Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anel Elektrik 3,49 3,75 -6,93 Aksa Enerji 4,86 5,19 -6,36 Sinpaş GYO 0,73 0,77 -5,19 İhlas Gayrimenkul 1,77 1,85 -4,32 İpek Doğal Enerji 5,10 5,33 -4,32 İhlas Holding 0,48 0,50 -4,00 Eczacıbaşı İlaç 4,19 4,36 -3,90 Koza Madencilik 6,08 6,30 -3,49 Net Holding 2,40 2,48 -3,23 Koza Altın 36,00 36,96 -2,60 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,41 -2,44 Zorlu Enerji 2,07 2,12 -2,36 Migros Ticaret 24,26 24,84 -2,33 Netaş Telekom. 15,30 15,63 -2,11 Doğuş Otomotiv 8,17 8,34 -2,04 Göltaş Çimento 61,60 62,85 -1,99 Turcas Petrol 2,47 2,52 -1,98 Metro Holding 1,03 1,05 -1,90 Bagfaş 9,63 9,80 -1,73 Bizim Mağazaları 8,62 8,76 -1,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)