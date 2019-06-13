Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 96,00 84,95 13,01
Polisan Holding 2,70 2,64 2,27 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|96,00
|84,95
|13,01
|Polisan Holding
|2,70
|2,64
|2,27
|İş Fin.Kir.
|4,60
|4,53
|1,55
|Park Elek.Madencilik
|2,19
|2,16
|1,39
|Parsan
|13,20
|13,03
|1,30
|Alarko Holding
|3,14
|3,10
|1,29
|Tekfen Holding
|25,62
|25,30
|1,26
|Vestel
|9,62
|9,50
|1,26
|Net Holding
|1,61
|1,59
|1,26
|Kartonsan
|319,00
|316,00
|0,95
|Ege Endüstri
|481,00
|478,00
|0,63
|Mavi Giyim
|34,66
|34,50
|0,46
|Tat Gıda
|4,48
|4,46
|0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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