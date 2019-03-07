Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 21,24 19,70 7,82
Metro Holding 0,84 0,78 7,69 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|21,24
|19,70
|7,82
|Metro Holding
|0,84
|0,78
|7,69
|Alarko GMYO
|49,20
|47,56
|3,45
|Tekfen Holding
|25,76
|24,94
|3,29
|Türk Traktör
|37,16
|36,00
|3,22
|Gentaş
|2,03
|1,97
|3,05
|Bim Mağazalar
|86,95
|84,50
|2,90
|Pegasus
|30,98
|30,24
|2,45
|Net Holding
|1,93
|1,90
|1,58
|Park Elek.Madencilik
|2,69
|2,65
|1,51
|Enka İnşaat
|4,92
|4,87
|1,03
|Polisan Holding
|7,07
|7,00
|1,00
|Gübre Fabrik.
|3,29
|3,26
|0,92
|Migros Ticaret
|16,67
|16,52
|0,91
|Verusa Holding
|19,18
|19,06
|0,63
|Turkcell
|13,93
|13,86
|0,51
|Sabancı Holding
|8,75
|8,71
|0,46
Kaynak: AA