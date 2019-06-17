Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 İş Fin.Kir. 4,40 4,51 -2,44 İhlas Holding 0,42 0,43 -2,33 Ülker Bisküvi 19,42 19,60 -0,92 Sasa Polyester 6,41 6,47 -0,90 Mavi Giyim 34,66 34,86 -0,57 Fenerbahçe Futbol 7,22 7,26 -0,55 Ereğli Demir Çelik 7,35 7,38 -0,41 Türk Traktör 28,70 28,80 -0,35 TAV Havalimanları 26,40 26,46 -0,23 Koza Altın 50,00 50,10 -0,20 Kordsa Teknik Tekstil 12,10 12,11 -0,08 Turkcell 12,39 12,40 -0,08

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)