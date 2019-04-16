Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 444,70 457,80 -2,86
Tofaş Oto. Fab.

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 444,70 457,80 -2,86
Tofaş Oto. Fab. 18,10 18,51 -2,22
MLP Sağlık 11,83 12,08 -2,07
Gersan Elektrik 2,09 2,12 -1,42
Metro Holding 0,76 0,77 -1,30
Özderici GMYO 0,83 0,84 -1,19
Trabzonspor Sportif 0,91 0,92 -1,09
Şok Marketler 9,12 9,22 -1,08
Verusa Holding 20,28 20,50 -1,07
Netaş Telekom. 7,53 7,56 -0,40
İskenderun Demir Çelik 7,22 7,24 -0,28
Tat Gıda 4,24 4,25 -0,24
Ereğli Demir Çelik 9,17 9,18 -0,11
Kordsa Teknik Tekstil 11,30 11,31 -0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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