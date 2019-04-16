Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 444,70 457,80 -2,86
Tofaş Oto. Fab.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|444,70
|457,80
|-2,86
|Tofaş Oto. Fab.
|18,10
|18,51
|-2,22
|MLP Sağlık
|11,83
|12,08
|-2,07
|Gersan Elektrik
|2,09
|2,12
|-1,42
|Metro Holding
|0,76
|0,77
|-1,30
|Özderici GMYO
|0,83
|0,84
|-1,19
|Trabzonspor Sportif
|0,91
|0,92
|-1,09
|Şok Marketler
|9,12
|9,22
|-1,08
|Verusa Holding
|20,28
|20,50
|-1,07
|Netaş Telekom.
|7,53
|7,56
|-0,40
|İskenderun Demir Çelik
|7,22
|7,24
|-0,28
|Tat Gıda
|4,24
|4,25
|-0,24
|Ereğli Demir Çelik
|9,17
|9,18
|-0,11
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,30
|11,31
|-0,09
Kaynak: AA