Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 213 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 213 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|101.990.000.000
|1,96
|Enka İnşaat
|89.488.000.000
|1,48
|Ford Otosan
|85.200.948.000
|9,46
|Koç Holding
|74.808.992.475
|1,35
|İskenderun Demir Çelik
|67.164.000.000
|2,32
|SASA Polyester
|60.592.000.000
|15,01
|ASELSAN
|49.248.000.000
|2,39
|Garanti BBVA
|48.678.000.000
|0,69
|Turkcell
|42.504.000.000
|1,94
|Şişe Cam
|42.272.353.975
|1,56
|Tüpraş
|39.190.604.800
|2,90
|Akbank
|38.948.000.000
|0,55
|BİM Mağazalar
|38.283.960.000
|5,70
|Tofaş Oto Fabrikası
|36.725.000.000
|7,34
|Türk Telekom
|34.895.000.000
|2,29
|İş Bankası (C)
|34.109.772.600
|0,46
|Arçelik
|33.786.410.250
|2,28
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.902.561.545
|0,54
|Türk Hava Yolları
|28.593.600.000
|0,50
|Gübre Fabrikaları
|27.237.700.000
|14,89
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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