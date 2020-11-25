Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

25.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:48
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 875 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 875 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding47.497.370.4771,09
Ford Otosan43.267.203.0009,06
Bim Mağazalar42.200.400.0007,85
ASELSAN41.450.400.0002,57
Ereğli Demir Çelik40.950.000.0001,02
Enka İnşaat39.648.000.0000,81
Garanti Bankası38.094.000.0000,63
Turkcell34.518.000.0001,70
Akbank32.760.000.0000,56
İş Bankası (C)30.104.799.3000,46
Türk Telekom27.055.000.0002,52
Yapı ve Kredi Bankası25.425.624.3650,54
İskenderun Demir Çelik24.940.000.0001,14
Tüpraş23.263.943.6802,41
Şişe Cam21.381.234.1120,98
Sabancı Holding20.771.312.0180,57
Arçelik19.433.943.1761,53
Vakıflar Bankası18.278.313.2530,41
Türk Hava Yolları16.546.200.0000,38
Gübre Fabrikaları15.664.600.00027,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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