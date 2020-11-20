Borsa şirketlerinin piyasa değeri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

20.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 20.11.2020 18:57
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 787 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 787 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding49.450.011.9751,13
Bim Mağazalar42.261.120.0007,86
ASELSAN41.838.000.0002,59
Ford Otosan41.056.470.0008,60
Enka İnşaat40.376.000.0000,82
Ereğli Demir Çelik39.760.000.0000,99
Garanti Bankası39.690.000.0000,66
Turkcell35.420.000.0001,75
Akbank33.800.000.0000,57
İş Bankası (C)30.689.795.4000,47
Türk Telekom28.350.000.0002,64
Yapı ve Kredi Bankası26.101.388.4680,56
İskenderun Demir Çelik24.157.000.0001,10
Tüpraş22.312.350.7202,31
Sabancı Holding22.056.766.4940,61
Şişe Cam21.503.762.6740,99
Arçelik19.893.438.3551,57
Vakıflar Bankası18.981.325.3010,43
Türk Hava Yolları16.394.400.0000,37
Coca Cola İçecek15.516.617.7021,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Antalya'da Ekim'de, şirketlerin yüzde 22'sini kadın girişimciler kurdu
Antalya'da Ekim'de, şirketlerin yüzde 22'sini kadın girişimciler kurdu
ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti
ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti
Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu! Piyasa değerinin altında olacak
Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu! Piyasa değerinin altında olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül
Magazin Teoman Cansu Dere İrem Derici Şafak Sezer
Spor Mert Günok Ozan Tufan Erol Bulut Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Türk Kaza Kasım Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 19:01:46. #1.15#
title