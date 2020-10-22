Borsa şirketlerinin piyasa değeri
22.10.2020 18:51 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:54
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 671 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 671 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|44.295.240.000
|8,77
|ASELSAN
|41.815.200.000
|2,79
|Enka İnşaat
|41.104.000.000
|0,94
|Koç Holding
|38.444.214.438
|0,94
|Turkcell
|35.640.000.000
|1,82
|Ford Otosan
|34.038.270.000
|8,20
|Ereğli Demir Çelik
|33.985.000.000
|0,84
|Garanti Bankası
|29.820.000.000
|0,51
|Akbank
|26.624.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|26.215.000.000
|2,45
|İş Bankası (C)
|24.749.835.000
|0,39
|İskenderun Demir Çelik
|22.330.000.000
|1,02
|Şişe Cam
|20.952.384.144
|1,37
|Tüpraş
|19.920.847.360
|1,97
|Arçelik
|19.244.739.278
|1,80
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.005.865.389
|0,43
|Sabancı Holding
|17.506.665.728
|0,50
|Vakıflar Bankası
|16.052.108.434
|0,37
|Türk Hava Yolları
|14.352.000.000
|0,35
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.910.000.000
|3,91
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500