Borsa şirketlerinin piyasa değeri
21.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 21.10.2020 18:49
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 685 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 685 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.595.080.000
|8,44
|ASELSAN
|41.199.600.000
|2,75
|Enka İnşaat
|40.040.000.000
|0,91
|Koç Holding
|39.204.983.853
|0,96
|Turkcell
|36.520.000.000
|1,87
|Ereğli Demir Çelik
|34.615.000.000
|0,97
|Ford Otosan
|33.792.633.000
|8,14
|Garanti Bankası
|31.626.000.000
|0,54
|Akbank
|28.080.000.000
|0,49
|Türk Telekom
|27.405.000.000
|2,56
|İş Bankası (C)
|25.964.826.900
|0,41
|İskenderun Demir Çelik
|23.200.000.000
|1,20
|Şişe Cam
|21.319.969.831
|1,40
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.103.982.056
|0,46
|Tüpraş
|20.071.098.880
|1,98
|Arçelik
|19.001.477.125
|1,77
|Sabancı Holding
|17.751.514.200
|0,51
|Vakıflar Bankası
|16.950.401.606
|0,39
|Türk Hava Yolları
|14.421.000.000
|0,35
|Sasa Polyester
|13.894.200.000
|5,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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