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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 488 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
03.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:47

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 488 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 40.955.640.000 8,11
ASELSAN 38.532.000.000 2,57
Koç Holding 37.277.701.335 0,92
Enka İnşaat 36.344.000.000 0,83
Turkcell 31.856.000.000 1,63
Ereğli Demir Çelik 30.555.000.000 0,86
Garanti Bankası 28.392.000.000 0,49
Ford Otosan 27.756.981.000 6,69
Akbank 25.376.000.000 0,44
Türk Telekom 24.255.000.000 2,26
İş Bankası (C) 22.499.850.000 0,36
Tüpraş 19.858.242.560 1,96
İskenderun Demir Çelik 19.575.000.000 1,01
Yapı ve Kredi Bankası 17.063.043.594 0,39
Sabancı Holding 15.976.362.780 0,46
Vakıflar Bankası 15.973.995.984 0,37
Arçelik 14.325.437.946 1,34
Türk Hava Yolları 14.283.000.000 0,35
Şişe Cam 13.635.000.000 0,89
Halkbank 12.566.783.217 0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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