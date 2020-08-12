Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 485 milyar lira olarak hesaplandı.
12.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:48
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 485 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|40.803.840.000
|8,72
|ASELSAN
|40.470.000.000
|2,81
|Koç Holding
|38.672.445.263
|0,97
|Enka İnşaat
|36.568.000.000
|0,92
|Turkcell
|34.100.000.000
|1,83
|Ford Otosan
|31.739.809.500
|7,65
|Ereğli Demir Çelik
|30.030.000.000
|0,84
|Garanti Bankası
|29.694.000.000
|0,51
|Türk Telekom
|26.705.000.000
|2,68
|Akbank
|26.260.000.000
|0,46
|İş Bankası (C)
|22.679.848.800
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|20.097.000.000
|1,04
|Tüpraş
|19.470.092.800
|1,92
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,41
|Vakıflar Bankası
|17.145.682.731
|0,39
|Sabancı Holding
|16.751.716.274
|0,48
|Türk Hava Yolları
|15.759.600.000
|0,38
|Arçelik
|15.541.748.715
|1,45
|Şişe Cam
|14.017.500.000
|0,92
|Halkbank
|12.764.685.315
|0,39
Kaynak: AA