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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 485 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
12.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:48

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 485 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 40.803.840.000 8,72
ASELSAN 40.470.000.000 2,81
Koç Holding 38.672.445.263 0,97
Enka İnşaat 36.568.000.000 0,92
Turkcell 34.100.000.000 1,83
Ford Otosan 31.739.809.500 7,65
Ereğli Demir Çelik 30.030.000.000 0,84
Garanti Bankası 29.694.000.000 0,51
Türk Telekom 26.705.000.000 2,68
Akbank 26.260.000.000 0,46
İş Bankası (C) 22.679.848.800 0,36
İskenderun Demir Çelik 20.097.000.000 1,04
Tüpraş 19.470.092.800 1,92
Yapı ve Kredi Bankası 18.076.689.748 0,41
Vakıflar Bankası 17.145.682.731 0,39
Sabancı Holding 16.751.716.274 0,48
Türk Hava Yolları 15.759.600.000 0,38
Arçelik 15.541.748.715 1,45
Şişe Cam 14.017.500.000 0,92
Halkbank 12.764.685.315 0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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