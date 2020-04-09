Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 80 milyar lira olarak hesaplandı.
09.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:54
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 80 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.672.445.263
|1,07
|Garanti Bankası
|35.658.000.000
|0,66
|Enka İnşaat
|31.400.000.000
|0,80
|Akbank
|31.356.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|30.663.600.000
|7,24
|Turkcell
|28.930.000.000
|1,60
|ASELSAN
|28.705.200.000
|2,13
|Ereğli Demir Çelik
|26.740.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|24.920.000.000
|2,64
|Tüpraş
|23.764.782.080
|1,83
|İş Bankası (C)
|22.634.849.100
|0,38
|Ford Otosan
|19.896.597.000
|4,27
|İskenderun Demir Çelik
|18.676.000.000
|1,15
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.147.514.107
|0,42
|Sabancı Holding
|15.527.473.915
|0,47
|Türk Hava Yolları
|13.441.200.000
|0,33
|Vakıflar Bankası
|11.575.000.000
|0,35
|Anadolu Efes
|11.048.684.208
|0,85
|Arçelik
|10.264.311.434
|1,06
|Koza Altın
|10.072.625.000
|1,75
Kaynak: AA