Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 983 milyar lira oldu.
02.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:28
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 983 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|33.372.418.338
|0,92
|Garanti Bankası
|32.676.000.000
|0,61
|Bim Mağazalar
|30.663.600.000
|7,24
|Enka İnşaat
|29.950.000.000
|0,77
|Akbank
|28.392.000.000
|0,52
|Turkcell
|27.368.000.000
|1,52
|Ereğli Demir Çelik
|26.705.000.000
|0,88
|ASELSAN
|26.197.200.000
|1,94
|Türk Telekom
|22.715.000.000
|2,41
|İş Bankası (C)
|20.834.861.100
|0,35
|Tüpraş
|19.783.116.800
|1,53
|İskenderun Demir Çelik
|18.415.000.000
|1,14
|Ford Otosan
|17.896.410.000
|3,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|15.627.044.875
|0,38
|Sabancı Holding
|14.629.696.185
|0,44
|Türk Hava Yolları
|12.392.400.000
|0,30
|Vakıflar Bankası
|11.350.000.000
|0,34
|Anadolu Efes
|10.492.105.260
|0,81
|Şişe Cam
|9.472.500.000
|0,65
|Arçelik
|8.953.398.716
|0,93
Kaynak: AA